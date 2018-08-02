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«Спартак» не планирует продавать Промеса менее чем за €30 млн

Спорт

В «Спартаке» не хотят рассматривать предложения, которые не соответствуют запросам клуба

Москва, 2 августа 2018, 08:25 — REGNUM  Московский «Спартак» не планирует продавать нападающего Квинси Промеса менее чем за €30 млн. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Отмечается, что красно-белые не намерены рассматривать предложения по футболисту, которые не соответствуют запросам клуба.

При этом стало известно, что на игрока претендует итальянская «Рома». Однако римляне предлагают за игрока €25 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» отказался продавать Промеса в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за €25 млн.

Напомним, Промес играет за «Спартак» с 2014 года. В сезоне 2017/18 признан самым ценным игроком чемпионата России. Промес сыграл в 26 матчах, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

Читайте ранее в этом сюжете: «Спартак» отказался продавать Промеса китайскому клубу

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