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Блинкова разгромно проиграла Азаренко на турнире в Сан-Хосе

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:0

Сан-Хосе, США, 2 августа 2018, 08:08 — REGNUM  Российская теннисистка Анна Блинкова уступила представительнице Белоруссии Виктории Азаренко во втором круге турнира в Сан-Хосе. Встреча, продолжавшаяся 59 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:0 в пользу Азаренко.

Блинкова допустила шесть двойных ошибок и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету Азаренко два эйса, две ошибки на подаче и 6 из 10 брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира Азаренко встретится с представительницей США Даниэль Коллинз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американка Серена Уильямс разгромно проиграла британке Йоханне Конте в первом круге турнира в Сан-Хосе, сумев взять всего один гейм.

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