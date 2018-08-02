«Арсенал» вырвал победу у «Челси» в серии пенальти

Дублин, , 07:57 — REGNUM «Арсенал» одержал победу над «Челси» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча, прошедшая в Дублине (Ирландия), завершилась со счётом 1:1 (6:5 — по пенальти).

На 5-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Челси» Антонио Рюдигер. «Арсеналу» удалось отыграться на третьей добавленной минуте, отличился нападающий Александр Ляказетт.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Арсенала». Единственный удар не реализовал полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, туринский «Ювентус» одержал победу по пенальти над сборной американского чемпионата MLS.

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