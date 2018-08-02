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Теннисистка Вихлянцева проиграла в первом круге на турнире в Вашингтоне

Спорт

Вихлянцева уступила Брэйди со счётом 6:1, 6:4

Вашингтон, 2 августа 2018, 07:40 — REGNUM  Российская теннисистка Наталья Вихлянцева уступила американке Дженнифер Брэйди в первом круге турнира в Вашингтоне. Встреча, продолжавшаяся 1 час 19 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Вихлянцева один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, две ошибки на подаче и пять брейков.

Во втором круге турнира Брэйди сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Отметим, что турнир в Вашингтоне проходит с 30 июля по 5 августа.

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