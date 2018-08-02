Боксер Усик прокомментировал свой отказ скандировать «Слава Украине»

Киев, , 07:26 — REGNUM Скандировать лозунг «Слава Украине» имело бы смысл в случае, если советчики вокруг смогли вернуть стране мир, а не устраивали споры о том, что нужно дать или забрать у выступающего за страну спортсмена, заявил абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик.

«Я хочу сказать, что я готов был бы 24 часа кричать, если бы эти люди вернули в мою страну мир, подняли бы пенсии пенсионерам или вернули бы улыбки тем, кто не улыбается», — приводит его слова «Обозреватель».

Однако, пояснил 31-летний боксер, вышло наоборот: после его приезда на Украину многие начали высказывать мнение, о том, чего достоин боксер и чего он не достоин. Усик добавил, что уже является героем «для своего народа, для определённого круга» и потому не нуждается ни в каких регалиях.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил в случае победы боксера в поединке против российского боксёра Мурата Гассиева присвоить ему звание героя Украины. Эта инициатива встретила массу возражений, особенно в свете травли Усика местными СМИ — в промежутках между выступлениями он отказывался отвечать на провокационные вопросы о принадлежности Крыма и «стране-агрессоре».

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