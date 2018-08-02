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«Ювентус» одержал победу над сборной MLS в серии пенальти

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:1 (5:3 – пенальти)

Атланта, США, 2 августа 2018, 07:25 — REGNUM  Туринский «Ювентус» одержал победу над сборной американского чемпионата MLS. Встреча, прошедшая в Атланте (США), завершилась со счётом 1:1 (5:3 — пенальти).

В составе «Ювентуса» отличился форвард Андреа Фавилли на 21-й минуте. Сборной MLS удалось отыграться на 26-й минуте после точного удара Хосефа Мартинеса.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «старой синьоры». Свой удар не смог реализовать только футболист сборной MLS Брэдли Райт-Филлипс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM «Ювентус» одержал победу над мюнхенской «Баварией» в матче Международного кубка чемпионов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ювентус» победил «Баварию» в матче Международного кубка чемпионов

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