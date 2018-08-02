Определился следующий соперник «Спартака» в Лиге чемпионов

Москва, , 07:15 — REGNUM Греческий футбольный клуб ПАОК (Салоники), забивший во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов в ворота швейцарского «Базеля» три безответных мяча, стал соперником московского «Спартака», передаёт 1 августа телеканал «Матч ТВ».

Следует отметить, что первый матч, прошедший 24 июля в Салониках, также закончился победой греческих футболистов (2:1). Таким образом, на сегодняшний день стали известны все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Добавим, «спартаковцы» проведут первый матч с греками на выезде 8 августа, а ответная игра состоится 14 августа в России.

Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» не попадёт в результате жеребьёвки на «Динамо» (Киев), так как УЕФА последние годы при жеребьевке еврокубков разводит российские и украинские клубы.