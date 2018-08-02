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«Такие не помешают»? Три биатлонистки из России выступят за Украину

Спорт

«Особенно учитывая некоторый кадровый дефицит»

Киев, 2 августа 2018, 04:28 — REGNUM  Три российские биатлонистки выступят за Украину на международных соревнованиях, сообщил Владимир Брынзак, президент украинской Федерации биатлона, передает «Чемпионат».

Брынзак перечислил имена этих спортсменок — Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко. По его словам, их сначала пригласила белорусская федерация, но «там что-то не сложилось». Тогда они связались с Брынзаком.

«У них у всех родители украинцы, документы на получение гражданства сейчас оформляются», — пояснил Брынзак.

По его словам, сейчас эти три российские биалонистки представляют Киевскую область на юниорском украинском чемпионате по летнему биатлону. На настоящий момент в личном зачете.

«Нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая некоторый кадровый дефицит, который у нас есть в этой возрастной категории», — добавил Брынзак.

Как ране сообщало ИА REGNUM, в начале мая Андрей Прокунин, российский биатлонный тренер, возглавил женскую сборную Украины. За ним в украинскую сборную должны перейти несколько специалистов сервис-группы.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский тренер возглавил женскую сборную Украины по биатлону

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