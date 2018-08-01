Вице-чемпион мира перешёл в «Лацио» вместо «Зенита»

Рим, , 15:48 — REGNUM Римский «Лацио» объявил о переходе в команду полузащитника сборной Хорватии Милана Баделя и аргентинца Хоакина Корреа. Об этом 1 августа сообщается на сайте клуба.

Бадель подписал с «Лацио» контракт, рассчитанный на четыре года. Корреа, в свою очередь, заключил соглашение с клубом на срок в пять лет.

Отметим, что Бадель перешёл в «Лацио» на правах свободного агента, ранее он играл за «Фиорентину». Корреа стал игроком римского клуба после трансфера из испанской «Севильи».

Напомним, Бадель принимал участие в чемпионате мира по футболу в составе сборной Хорватии, на его счету один гол. Вместе с командой он стал серебряным призёром мундиаля.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт с Баделем планировал подписать санкт-петербургский «Зенит» ещё до финала чемпионата мира.

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