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РПЛ может изменить дизайн кубка, вручаемого чемпиону России по футболу

Спорт

В РПЛ работают над новой концепцией кубка

РПЛ может изменить дизайн кубка, вручаемого чемпиону России по футболу
Футбол

Москва, 1 августа 2018, 15:35 — REGNUM  Российская премьер-лига (РПЛ) может изменить кубок, который вручается чемпиону России по футболу. Об этом заявил коммерческий директор РПЛ Павел Суворов, 1 августа сообщает «Р-спорт».

По словам Суворова, в РПЛ работают над этой концепцией. Кроме того, РПЛ обратилась в несколько агентств, чтобы они предложили вариант нового кубка.

Напомним, новый сезон 2018/19 российской футбольной премьер-лиги стартовал 28 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российская премьер-лига представила новый логотип, который будет использоваться, начиная с сезона 2018/19. На новом логотипе изображён медведь.

Читайте ранее в этом сюжете: Российская Премьер-Лига представила новый логотип

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