В США 10-летний пловец побил рекорд Фелпса

Лос-Анджелес, США, , 14:39 — REGNUM Рекорд 23-кратного олимпийского чемпиона по плаванию Майкла Фелпса побил 10-летний американский пловец Кларк Кент. Об этом сообщает CNN.

Кент участвовал в чемпионате по плаванию в Калифорнии. Он проплыл дистанцию 100 м баттерфляем за 1.09,38. Это более чем на секунду превышает рекорд Фелпса в этом возрасте, который был установлен в 1995 году.

Отмечается, что Кент занимается плаванием четыре года.

Напомним, Майкл Фелпс является 23-кратным олимпийским чемпионом и 26-кратным чемпионом мира, а также обладателем многочисленных рекордов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Фелпс намекнул на то, что может вновь участвовать в Олимпийских играх в 2020 году.

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