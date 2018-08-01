Среда, 1 Августа 2018 года
15:10:07 МСК

В США 10-летний пловец побил рекорд Фелпса

Спорт

10-летний Кент на секунду превысил рекорд Фелпса в этом возрасте

Лос-Анджелес, США, 1 августа 2018, 14:39 — REGNUM  Рекорд 23-кратного олимпийского чемпиона по плаванию Майкла Фелпса побил 10-летний американский пловец Кларк Кент. Об этом сообщает CNN.

Кент участвовал в чемпионате по плаванию в Калифорнии. Он проплыл дистанцию 100 м баттерфляем за 1.09,38. Это более чем на секунду превышает рекорд Фелпса в этом возрасте, который был установлен в 1995 году.

Отмечается, что Кент занимается плаванием четыре года.

Напомним, Майкл Фелпс является 23-кратным олимпийским чемпионом и 26-кратным чемпионом мира, а также обладателем многочисленных рекордов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Фелпс намекнул на то, что может вновь участвовать в Олимпийских играх в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Майкл Фелпс намекнул на возможное участие в Олимпийских играх-2020

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Плавание
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить