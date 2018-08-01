СМИ: Зидан может возглавить «Манчестер Юнайтед» вместо Моуринью

Манчестер, Великобритания, 1 августа 2018, 14:25 — REGNUM Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае отставки нынешнего наставника «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, руководство «МЮ» недовольно игрой команды в предсезонных матчах, которые проходят в США в рамках Международного кубка чемпионов.
Отмечается, что в случае ухода Моуринью «Манчестер Юнайтед» будет рассматривать возможность приглашения Зидана на пост главного тренера.
Напомним, Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. За это время он трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании и двукратным обладателем Суперкубка Европы.
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