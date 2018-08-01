Экстремальный туризм в РФ нужно законодательно урегулировать – депутат

Москва, , 14:44 — REGNUM Госдума РФ готовится законодательно урегулировать вопросы, связанные с организацией экстремального туризма и спасения его поклонников, попавших в беду. Об этом 1 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале рассказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

«Отрегулировать всё невозможно, — признался он. — Мы всегда взываем к здравому смыслу любых эстремалов. Мы в нашем комитете сейчас рассматриваем законопроект «Об экстремальном туризме». Экстремальный туризм нуждается в регулировании. Мы должны дать правовой статус любой операции, на которую решаются те или иные горячие головы. Мы должны понять, за чей счёт их спасать. Этот вопрос не праздный. Он, конечно, не является главным для всей страны, но он открывает серьёзные перспективы законодательного регулирования».

Напомним, что поводом для этого разговора стала спасательная операция, проведённая в горах Пакистана, в результате которой был спасен российский альпинист Александр Гуков, несколько дней ждавший помощи. В данный момент он находится в госпитале в Скарду. Альпинист получил обморожения, но опасности для его здоровья нет.

Отметим также, что российские альпинисты Сергей Глазунов и Александр Гуков 10 июля отправились на вершину Латок-1 в пакистанском Каракоруме. Глазунов погиб 25 июля, сорвавшись с горы.

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