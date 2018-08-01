В связи с переходом Рауша в «Динамо» возбуждено уголовное дело

Москва, , 13:59 — REGNUM В связи с переходом защитника сборной России по футболу Константина Рауша из немецкого «Кёльна» в московское «Динамо» возбуждено уголовное дело. Об этом 1 августа сообщает «Р-спорт».

"По факту хищения денежных средств у футбольного клуба «Динамо» возбуждено уголовное дело. Оно связано с заключением посреднического договора между клубом и компанией Golden Toys в связи с трансфером из «Кёльна» футболиста Константина Рауша», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в действительности услуги посредника оказывались, а «Кёльн» отрицает участие посредников в переговорах.

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В «Динамо» провели внутреннюю проверку и запретили производить оплату услуг Golden Toys. Результаты проверки были направлены в правоохранительные органы.

Напомним, Константин Рауш, игравший за немецкий «Кёльн», перешёл в «Динамо» в начале 2018 года.

Спустя некоторое время с поста генерального директора «Динамо» был уволен Евгений Муравьёв. Основным поводом для прекращения его полномочий на этом посту стала история с переходом Рауша и выплатой некой суммы посреднической структуре.

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