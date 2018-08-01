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Фёдор Смолов попал в ДТП, разбив машину за 9 млн рублей

Спорт

В результате аварии никто не пострадал, а машина получила сильные повреждения кузова

Краснодар, 1 августа 2018, 13:26 — REGNUM  Нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов попал в ДТП в Краснодаре. Об этом 1 августа сообщает «Кубань 24».

Смолов находился за рулём автомобиля BMW M5 First Edition стоимостью 9 млн рублей. Этот автомобиль был выпущен специальной ограниченной серией в 400 экземпляров. В России поступило в продажу 20 таких машин.

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал, а машина получила сильные повреждения кузова.

https://twitter.com/kuban24tv/status/1024575240763072512

О причинах аварии не сообщается. Известно, что машина принадлежит девушке Смолова, однако в момент ДТП за рулём находился сам футболист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Смолов сыграл 100-й официальный матч за «Краснодар», в котором клуб уступил в гостях «Рубину» (1:2).

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