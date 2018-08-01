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Власти Милана отказались от организации Олимпиады-2026

Спорт

При этом городские власти выразили готовность принимать соревнования, если организацией игр займутся власти Турина

Власти Милана отказались от организации Олимпиады-2026
Steffen Schmitz
Милан

Милан, Италия, 1 августа 2018, 13:09 — REGNUM  Мэр Милана Джузеппе Сала сообщил, что городские власти не считают возможным претендовать на роль организатора Олимпийских игр 2026 года, передает La Repubblica в среду, 1 августа.

Итальянские власти рассматривают возможность подачи коллективной заявки: зимние игры 2026 года предлагается провести одновременно в Милане, Турине и Кортине д’Ампеццо.

По словам Салы, у Милана есть возможность принимать сами соревнования, но только в том случае, если общую организацию возьмут на себя другие.

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Олимпийские игры
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