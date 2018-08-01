Награждение сборной РФ по футболу: Гамова объяснила своё недовольство

Москва, , 15:36 — REGNUM Чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова объяснила, почему выступила с критикой присвоения игрокам сборной России по футболу звания заслуженных мастеров спорта. Об этом она написала в своём Instagram.

Спортсменка отметила, что с её стороны не было оскорблений ни в сторону футболистов, ни в сторону кого-либо ещё. Многие СМИ использовали её пост как информационный повод, намеренно придумывая громкие заголовки, которые не соответствуют действительности.

«Если кто-то плохо прочитал, прочитал не до конца или читал через строчку, а также прочитал и не понял… прочтите ещё раз! Для меня нет спорта номер 1, 2 или 3. Для меня есть спорт высших достижений, и отношение должно быть одинаково уважительным ко всем спортсменам, к их самым большим победам! К людям, которые стоят на пьедесталах и в чью честь играет гимн России, прославляя тем самым нашу страну!» — пишет Екатерина.

Напомним, 28 июля волейболистка разместила в своём Instagram запись с критикой награждения футболистов сборной России, которые вышли в ¼ финала чемпионата мира по футболу, званием заслуженных мастеров спорта. Она отметила, что некоторым спортсменам для столь высокого признания нужно выиграть чемпионат мира или стать призёром Олимпийских игр. В то же время российские футболисты получили звание ЗМС лишь за выход в четвертьфинал ЧМ-2018. Она добавила, что её пост — не претензия к игрокам сборной, а «большой вопрос к руководителям российского спорта».

Некоторые российские спортсмены отметили, что отчасти понимают Гамову, но всё-таки выход сборной России по футболу в ¼ финала — большое достижение для страны. Поэтому российские футболисты заслужили звания заслуженных мастеров спорта.

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