Средняя посещаемость матчей первого тура РПЛ составила 21 тыс. человек

Москва, , 11:58 — REGNUM Во время проведения матчей первого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) средняя посещаемость составила 20 955 человек. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что максимальная средняя посещаемость была установлена во время 30-го тура сезона 2017/18. Тогда она составила 27 838 человек.

Кроме того, средняя заполняемость стадионов на матчах первого тура чемпионата России составила 65,8%.

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Отметим, что пять из восьми матчей первого тура нового сезона прошло на стадионах, построенных к чемпионату мира по футболу. Среди них арены в Самаре, Москве («Спартак»), Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Казани.

Также отметим, что тульский «Арсенал», красноярский «Енисей», а также «Оренбург» и «Уфа» будут проводить матчи на старых стадионах, поскольку в этих городах не проводились игры чемпионата мира.

При этом «Енисей» проводит первые домашние матчи нового сезона в Тюмени из-за реконструкции арены в Красноярске для Универсиады-2019.

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