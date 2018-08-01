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455 юных болельщиков посетили матч на «Ростов-Арене» бесплатно

Спорт

Воспользоваться льготой могут дети до 13 лет

Ростов-на-Дону, 1 августа 2018, 11:56 — REGNUM  455 юных ростовчан посетили матч РФПЛ на «Ростов-Арене» бесплатно. Воспользоваться предоставленной льготой могут дети до 13 лет, чьи родители приобретают билеты в кассах стадионов. Об этом ИА REGNUM проинформировали в городской администрации.

В течение всего футбольного сезона 2018/19 приобрести билеты на матчи на новом стадионе по льготной системе могут болельщики пенсионного возраста. Им предоставляется скидка 50%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, прошедший матч между «Ростовом» и «Ахматом» показал слабые стороны организации массовых мероприятий. В частности, после давки, которая произошла на Ворошиловском мосту, чиновники решили построить пешеходные переходы и создать единую структуру, обеспечивающую организацию всей работы возле стадиона.

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