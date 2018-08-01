Черышев вошёл в сферу интересов «Эвертона»

Вильярреаль, Испания, , 11:16 — REGNUM Полузащитник испанского «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев вошёл в сферу интересов английского «Эвертона». Об этом сообщает Marca.

По информации издания, «Эвертон» обратил внимание на российского полузащитника после чемпионата мира и попробует приобрести его до закрытия трансферного окна.

Также отмечается, что Черышев пользуется доверием главного тренера «Вильярреала» Хавьера Кальехи, несмотря на то, что продемонстрировал яркую игру на чемпионате мира.

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Напомним, Черышев выступает в составе «Вильярреала» с 2016 года. Ранее он играл за «Валенсию», «Севилью» и «Реал».

В составе сборной России Черышев сыграл на чемпионате мира по футболу и дошёл до четвертьфинала. На его счету пять матчей на мундиале и четыре забитых гола.

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