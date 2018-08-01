Главу Федерации футбола Колумбии обвинили в коррупции

Богота, , 11:00 — REGNUM Главу Федерации футбола Колумбии Рамона Хесуруна обвиняют в коррупции. Об этом сообщает The Washington Post.

Хесурун подозревается в присвоении и перепродаже билетов на матчи отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2018 года.

Речь идёт восьми из девяти домашних матчей сборной Колумбии. По версии следствия, всего было присвоено и перепродано свыше 42 тыс. билетов на сумму €4,5 млн.

Кроме того, расследование ведётся в отношении бывшего президента Федерации футбола Колумбии Луиса Бедойи и других чиновников.

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