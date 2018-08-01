Каир, , 10:25 — REGNUM Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри может возглавить сборную Египта. Об этом сообщает Talk Sport.

По информации издания, Анри встретился с руководством Федерации футбола Египта и договорился о финансовой стороне сотрудничества.

Отмечается, что Анри теперь должен решить, хочет ли он возглавить сборную. А Федерация футбола Египта собирается представить проект развития национальной команды, после чего будет принято итоговое решение.

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Напомним, во время чемпионата мира по футболу Тьерри Анри был помощником главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса. Бельгийская команда стала бронзовым призёром мундиаля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сразу четыре специалиста стали кандидатами на пост главного тренера сборной Египта после того, как команду покинул Эктор Купер. Под руководством аргентинца сборная Египта выступала на чемпионате мира и проиграла три матча из трёх на групповом этапе.

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