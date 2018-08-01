Среда, 1 Августа 2018 года
10:30:12 МСК

Талалаев вывел «Пюник» в третий раунд квалификации Лиги Европы

Спорт

«Пюник» обыграл «Тобол» со счётом 1:0

Талалаев вывел «Пюник» в третий раунд квалификации Лиги Европы
Иллюстрация: Пресс-служба ФК «Пюник»
Футболисты «Пюника» празднуют забитый гол

Ереван, 1 августа 2018, 10:02 — REGNUM  Армянский футбольный клуб «Пюник» одержал победу над казахстанским «Тоболом» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Пюника» Мохамед Конате на 82-й минуте.

Напомним, первый матч в Казахстане завершился со счётом 2:1 в пользу «Тобола». Однако благодаря голу, забитому на выезде, дальше прошёл «Пюник».

Отметим, что главным тренером «Пюника» является российский специалист Андрей Талалаев, который в прошлом сезоне возглавлял ФК «Тамбов».

Проход в следующую стадию «Пюника» стал для армянского клубного футбола историческим. До этого ни одной армянской команде не удавалось пройти два тура квалификации Лиги Европы.

Читайте также: «Кайрат» с Аршавиным обыграл «АЗ Алкмар» в Лиге Европы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Еврокубки УЕФА
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить