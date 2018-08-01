Талалаев вывел «Пюник» в третий раунд квалификации Лиги Европы

Ереван, , 10:02 — REGNUM Армянский футбольный клуб «Пюник» одержал победу над казахстанским «Тоболом» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Пюника» Мохамед Конате на 82-й минуте.

Напомним, первый матч в Казахстане завершился со счётом 2:1 в пользу «Тобола». Однако благодаря голу, забитому на выезде, дальше прошёл «Пюник».

Отметим, что главным тренером «Пюника» является российский специалист Андрей Талалаев, который в прошлом сезоне возглавлял ФК «Тамбов».

Проход в следующую стадию «Пюника» стал для армянского клубного футбола историческим. До этого ни одной армянской команде не удавалось пройти два тура квалификации Лиги Европы.

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