Медведев вышел во второй круг на турнире в Вашингтоне

Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над японцем Йосуке Ватануки в первом круге турнира в Вашингтоне. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 8 минут, завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:1.

Медведев сделал восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, семь ошибок на подаче и 3 из 8 реализованных брейков.

Во втором круге Медведев встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым. Турнир в Вашингтоне проводится с 30 июля по 5 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Южный проиграл американцу Ноа Рубину в первом круге турнира в Вашингтоне.

Читайте ранее в этом сюжете: Южный проиграл в первом круге турнира в Вашингтоне