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«Локомотив» подписал контракт с чемпионом мира 2014 года

Спорт

Бенедикт Хёведес стал игроком «Локомотива»

Москва, 1 августа 2018, 08:57 — REGNUM  Московский «Локомотив» подписал контракт с чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии Бенедиктом Хёведесом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Хёведес успешно прошёл медосмотр в Риме в клинике «Вилла Стюарт». Никаких проблем со здоровьем у футболиста выявлено не было.

Хёведес должен присоединиться к «Локомотиву» в ближайшее время.

Напомним, ранее Хёведес выступал за «Шальке» и один сезон провёл в составе туринского «Ювентуса».

В составе сборной Германии Хёведес стал чемпионом мира в 2014 году, а также двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы (2012, 2016).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент «Локомотива» Илья Геркус намекнул на скорый переход Хёведеса в команду.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент «Локомотива» намекнул на переход в команду чемпиона мира

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