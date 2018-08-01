Москва, , 08:57 — REGNUM Московский «Локомотив» подписал контракт с чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии Бенедиктом Хёведесом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Хёведес успешно прошёл медосмотр в Риме в клинике «Вилла Стюарт». Никаких проблем со здоровьем у футболиста выявлено не было.

Хёведес должен присоединиться к «Локомотиву» в ближайшее время.

Напомним, ранее Хёведес выступал за «Шальке» и один сезон провёл в составе туринского «Ювентуса».

В составе сборной Германии Хёведес стал чемпионом мира в 2014 году, а также двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы (2012, 2016).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент «Локомотива» Илья Геркус намекнул на скорый переход Хёведеса в команду.

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