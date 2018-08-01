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«Рома» одержала волевую победу над «Барселоной»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:2

Арлингтоне, США, 1 августа 2018, 08:21 — REGNUM  «Рома» одержала победу над «Барселоной» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча, прошедшая в Арлингтоне (Техас, США), завершилась со счётом 4:2.

На 6-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Барселоны» Рафинья. На 35-й минуте форвард «Ромы» Стефан Эль-Шаарави сравнял счёт.

Во втором тайме, на 49-й минуте, форвард «Барселоны» Малком снова вывел каталонцев вперёд. «Рома» смогла во второй раз восстановить равновесие благодаря голу Алессандро Флоренци на 78-й минуте.

В концовке матча «Роме» удалось вырвать победу за счёт голов Бриана Кристанте и Диего Перотти с пенальти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Реал» в матче Международного кубка чемпионов.

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