«Интер» намерен купить лучшего игрока ЧМ-2018

Милан, Италия, 1 августа 2018, 08:01 — REGNUM Миланский «Интер» начал переговоры с лучшим игроком чемпионата мира по футболу хорватом Лукой Модричем. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Отмечается, что 32-летний полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии готов к переговорам с итальянским клубом.
В случае перехода Модрич станет одноклубником трёх других хорватских футболистов — Ивана Перишича, Марсело Брозовича, а также Шиме Врсалько, который недавно перешёл в состав «нерадзурри» из «Атлетико».
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Напомним, Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. За это время он стал чемпионом Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионов.
В составе сборной Хорватии Модрич дошёл до финала чемпионата мира, где его команда уступила Франции (2:4). Модрич признан лучшим игроком чемпионата мира.
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