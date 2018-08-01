«Интер» намерен купить лучшего игрока ЧМ-2018

Милан, Италия, , 08:01 — REGNUM Миланский «Интер» начал переговоры с лучшим игроком чемпионата мира по футболу хорватом Лукой Модричем. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что 32-летний полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии готов к переговорам с итальянским клубом.

В случае перехода Модрич станет одноклубником трёх других хорватских футболистов — Ивана Перишича, Марсело Брозовича, а также Шиме Врсалько, который недавно перешёл в состав «нерадзурри» из «Атлетико».

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Напомним, Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. За это время он стал чемпионом Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В составе сборной Хорватии Модрич дошёл до финала чемпионата мира, где его команда уступила Франции (2:4). Модрич признан лучшим игроком чемпионата мира.

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