Среда, 1 Августа 2018 года
08:57:33 МСК

«МЮ» обыграл «Реал» в матче Международного кубка чемпионов

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Майами, США, 1 августа 2018, 07:42 — REGNUM  «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Реалом» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча, прошедшая в Майами (США), завершилась со счётом 2:1.

На 18-й минуте матча счёт открыл нападающий манкунианцев Алексис Санчес. На 27-й минуте полузащитник Андер Эррера удвоил преимущество «МЮ».

На третьей добавленной к первому тайму минуте форвард «Реала» Карим Бензема отыграл один мяч.

Отметим, что в составе «Реала» дебютировал украинский вратарь Андрей Лунин. Он провёл на поле весь второй тайм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Милан» в серии пенальти из 26 ударов.

Читайте также: «МЮ» обыграл «Милан» в серии пенальти из 26 ударов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить