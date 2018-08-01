«МЮ» обыграл «Реал» в матче Международного кубка чемпионов

Майами, США, , 07:42 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Реалом» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча, прошедшая в Майами (США), завершилась со счётом 2:1.

На 18-й минуте матча счёт открыл нападающий манкунианцев Алексис Санчес. На 27-й минуте полузащитник Андер Эррера удвоил преимущество «МЮ».

На третьей добавленной к первому тайму минуте форвард «Реала» Карим Бензема отыграл один мяч.

Отметим, что в составе «Реала» дебютировал украинский вратарь Андрей Лунин. Он провёл на поле весь второй тайм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Милан» в серии пенальти из 26 ударов.

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