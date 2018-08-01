Матч между «Крыльями Советов» и ЦСКА завершился нулевой ничьей

Самара, , 07:29 — REGNUM Матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими «Крыльями Советов» и московским ЦСКА завершился вничью — 0:0.

Команды набрали по одному очку в турнирной таблице РПЛ. Для ЦСКА этот матч стал вторым в нынешнем сезоне. Ранее «армейцы» обыграли «Локомотив» в матче за Суперкубок России.

«Крылья Советов» по итогам прошлого сезона, проведённого в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), вернулись в РПЛ.

Отметим, что матч прошёл на новом стадионе «Самара Арена», принявшем шесть матчей чемпионата мира.

Во втором туре «Крылья Советов» примут «Оренбург». ЦСКА дома сыграет с «Ростовом». Оба матча пройдут 5 августа.

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