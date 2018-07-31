В Екатеринбурге ради марафона изменят маршруты городского транспорта

Екатеринбург, , 17:22 — REGNUM В день проведения IV Международного легкоатлетического марафона «Европа — Азия» в Екатеринбурге будут изменены несколько десятков маршрутов городского общественного транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

«Изменения коснутся всех видов наземного общественного транспорта. Схему движения изменят 17 трамвайных маршрутов, девять троллейбусных, 17 муниципальных и 29 коммерческих автобусов», — заявили в пресс-службе мэрии, уточнив, что полная информация об изменениях представлена на официальном портале.

Помимо этого с полуночи 4 августа по 6 августа будет запрещена парковка автомобилей на Площади 1905 года.

Также организаторы мероприятия согласовали с 07:00 до 14:00 по местному времени закрытие движения по автомобильной дороге «Пермь — Екатеринбург» с 343 по 345 километр, от выезда из города до обелиска «Европа — Азия».

Напомним, что IV Международный легкоатлетический марафон «Европа — Азия» пройдёт в Екатеринбурге 5 августа. Для участников забега предложены четыре дистанции: 3,10, 21,1 и 42,2 километра. Стартовать легкоатлеты будут с Площади 1905 года. Во время проведения забегов помимо участка автомобильной дороги на Пермь будут перекрыты проспект Ленина, а также улицы Толмачёва, Бориса Ельцина, Царская, Репина и Металлургов.