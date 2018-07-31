Экс-игрок ЦСКА продолжит карьеру в Австралии

Мельбурн, Австралия, , 16:07 — REGNUM Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной Японии Кейсуке Хонда перешёл в австралийский клуб «Мельбурн Виктори». Об этом сообщает The World Game.

По информации издания, Хонда подписал с австралийским клубом соглашение, рассчитанное на один сезон. Футболист получит по контракту €2,9 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года Хонда перешёл в «Пачуку» из итальянского «Милана». Японец покинул мексиканский клуб как свободный агент.

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Напомним, с 2010 по 2013 год Хонда играл за московский ЦСКА. После этого он перешёл в «Милан», в составе которого выступал до 2017 года.

Хонда играл в составе сборной Японии на чемпионате мира по футболу в России. Он провёл три матча и забил один гол.

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