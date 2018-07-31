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Поветкин посоветовал Джошуа не торопиться с громкими заявлениями

Спорт

«На месте Джошуа я бы не стал торопиться», — сказал Поветкин

Москва, 31 июля 2018, 15:27 — REGNUM  Российский боксёр Александр Поветкин посоветовал британцу Энтони Джошуа не торопиться с громкими заявлениями о результате их поединка. Об этом 31 июля сообщает «Р-спорт».

"За свою карьеру я часто сталкивался с подобными высказываниями до боя. На месте Джошуа я бы не стал торопиться», — сказал Поветкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джошуа заявил, что «перешагнёт» через Поветкина и не считает его серьёзным соперником. По словам Джошуа, он смотрит дальше встречи с Поветкиным.

Напомним, поединок между Джошуа и Поветкиным состоится 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Поветкин за свою карьеру провёл 35 поединков, в которых одержал 34 победы (24 — нокаутом). На счету Джошуа 21 бой и 21 победа (20 — нокаутом).

Читайте ранее в этом сюжете: Британский боксёр Джошуа заявил, что «перешагнёт» через Поветкина

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