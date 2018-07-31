Британский боксёр Джошуа заявил, что «перешагнёт» через Поветкина

Лондон, , 15:18 — REGNUM Британский боксёр Энтони Джошуа заявил, что не считает Александра Поветкина серьёзным соперником. Об этом сообщает американский спортивный телеканал ESPN.

По словам Джошуа, он смотрит дальше встречи с Поветкиным и хочет большого боя и серьёзного соперника.

«Я спокойно перешагну через Поветкина, и у нас есть дата и место для боя с Деонтеем Уайлдером», — сказал Джошуа.

Напомним, поединок между Джошуа и Поветкиным пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 22 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стоимость билетов на бой между Поветкиным и Джошуа достигает £2 000 (около 150 тыс. рублей).

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