Мадридский «Атлетико» стал главным претендентом на игрока сборной России

Мадрид, , 15:03 — REGNUM Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес попал в сферу интересов мадридского «Атлетико». Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, «Атлетико» начал переговоры с ЦСКА по трансферу футболиста. Кроме того, мадридский клуб является главным претендентом на 27-летнего защитника.

Напомним, в сезоне 2017/18 Фернандес сыграл за ЦСКА в 25 матчах Российской премьер-лиги. В составе сборной России он провёл на чемпионате мира пять матчей и забил один гол — в четвертьфинале в ворота сборной Хорватии.

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Ранее сообщалось, что в услугах Фернандеса заинтересованы такие клубы, как «Интер», «Наполи» и «Валенсия». При этом ЦСКА не готов отпускать игрока менее чем за €20 млн.

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