Вторник, 31 Июля 2018 года
16:07:17 МСК

Мадридский «Атлетико» стал главным претендентом на игрока сборной России

Спорт

Марио Фернандес попал в сферу интересов «Атлетико»

Мадрид, 31 июля 2018, 15:03 — REGNUM  Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес попал в сферу интересов мадридского «Атлетико». Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, «Атлетико» начал переговоры с ЦСКА по трансферу футболиста. Кроме того, мадридский клуб является главным претендентом на 27-летнего защитника.

Напомним, в сезоне 2017/18 Фернандес сыграл за ЦСКА в 25 матчах Российской премьер-лиги. В составе сборной России он провёл на чемпионате мира пять матчей и забил один гол — в четвертьфинале в ворота сборной Хорватии.

Читайте также: ЦСКА назвал «Валенсии» сумму за Марио Фернандеса

Ранее сообщалось, что в услугах Фернандеса заинтересованы такие клубы, как «Интер», «Наполи» и «Валенсия». При этом ЦСКА не готов отпускать игрока менее чем за €20 млн.

Читайте также: «Наполи» начал вести переговоры с ЦСКА о трансфере Фернандеса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить