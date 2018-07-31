На границе Грузии и Армении горят трава и кустарники

Тбилиси, , 14:55 — REGNUM Пожар на границе Грузии и Армении в основном локализован, но еще не ликвидирован, и борьба с огнем продолжается, сообщает 31 июля Общественное телевидение Грузии с места происшествия.

По информации Центра по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, трава и кустарники на грузино-армянской границе у поселка Садахло Марнеульского района загорелись накануне вечером. Информация о пожаре в службу 112 поступила от жителей близлежащего поселка.

В мероприятия по тушению пожара с грузинской стороны вовлечены 120 пожарных и 12 автоцистерн, но так как оставшиеся очаги находятся в труднодоступных местах, на склонах горы, пожарным приходится поднимать воду на гору на своих плечах и тушить огонь вручную.

На данный момент сгорело всего 70 гектаров зеленых насаждений, 20 га из них — на территории Грузии, остальные — на территории Армении.

Причины пожара пока не называются и предполагается, что их установит следствие.