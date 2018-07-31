РФС признал ошибку судьи в матче «Уфа» — «Локомотив»

Москва, , 14:34 — REGNUM В матче первого тура между «Уфой» и «Локомотивом» ассистент главного арбитра допустил ошибку, в результате которой не был засчитан гол «железнодорожников». Об этом заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, сообщает «Р-спорт».

«Локомотив» сыграл в гостях с «Уфой» вничью 0:0. Главным судьёй матча был Михаил Вилков. А его ассистент Владимир Миневич в одном из эпизодов ошибся, сорвав голевую атаку «Локомотива».

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После матча главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин заявил, что нужно внедрять технологии для помощи арбитрам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в девяти матчах футбольного сезона 2018/19 в России будет применена система видеоповторов (VAR).

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