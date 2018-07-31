«Челси» начал переговоры с «Интером» по трансферу Весино

Лондон, , 14:05 — REGNUM Лондонский «Челси» начал переговоры с «Интером» по трансферу уругвайского полузащитника Матиаса Весино. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, «Челси» готов к приобретению 26-летнего футболиста сборной Уругвая. Его стоимость оценивается в €21 млн.

В сезоне 2017/18 Весино сыграл за «Интер» 31 матч, забил три гола и отдал две голевые передачи. Ранее он играл за «Фиорентину», «Кальяри» и «Эмполи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Челси» подписал контракт с 38-летним вратарём Робертом Грином.

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