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Капитан «Монако» присоединится к команде перед матчем за Суперкубок Франции

Спорт

За день до матча Фалькао прилетит в Китай

Капитан «Монако» присоединится к команде перед матчем за Суперкубок Франции
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Радамель Фалькао

Монако, 31 июля 2018, 13:44 — REGNUM  Капитан «Монако» Радамель Фалькао присоединится к команде за день до матча за Суперкубок Франции. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Выйдет ли Фалькао на поле, пока остаётся под вопросом. Однако известно, что за день до матча форвард прилетит в Китай, где и состоится встреча.

Напомним, матч за Суперкубок Франции, в котором сыграют «Монако» и «ПСЖ» пройдёт 4 августа в китайском Шэньчжэне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский новичок «Монако» полузащитник Александр Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции.

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