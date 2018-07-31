Капитан «Монако» присоединится к команде перед матчем за Суперкубок Франции

Монако, , 13:44 — REGNUM Капитан «Монако» Радамель Фалькао присоединится к команде за день до матча за Суперкубок Франции. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Выйдет ли Фалькао на поле, пока остаётся под вопросом. Однако известно, что за день до матча форвард прилетит в Китай, где и состоится встреча.

Напомним, матч за Суперкубок Франции, в котором сыграют «Монако» и «ПСЖ» пройдёт 4 августа в китайском Шэньчжэне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский новичок «Монако» полузащитник Александр Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции.

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