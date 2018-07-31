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Теннисистка Кузнецова заявила, что рано вернулась на корт после операции

Спорт

Кузнецова обыграла американку Кристи Эрим Анн в первом круге турнира в Вашингтоне

Теннисистка Кузнецова заявила, что рано вернулась на корт после операции
Tatiana
Светлана Кузнецова

Вашингтон, 31 июля 2018, 12:54 — REGNUM  Российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что вернулась на корт после операции слишком рано. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Думаю, я не была готова и вернулась слишком рано после операции. Я потратила больше времени на подготовку», — сказала Кузнецова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кузнецова обыграла американку Кристи Эрим Анн и вышла во второй круг турнира в Вашингтоне, где сыграет с победительницей матча между действующей чемпионкой турнира Екатериной Макаровой и румынкой Аной Богдан.

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