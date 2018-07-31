Президент «Локомотива» намекнул на переход в команду чемпиона мира

Москва, , 11:57 — REGNUM Президент московского «Локомотива» Илья Геркус намекнул на скорый переход в команду чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии Бенедикта Хёведеса.

Геркус разместил на своей странице в Instagram фотографию, на которой изображен кубок мира, и оставил подпись к ней «Скоро».

https://www.instagram.com/p/Bl4xhJjF6ze/

Ранее сообщалось, что защитник немецкого «Шальке» и сборной Германии Бенедикт Хёведес в ближайшее время подпишет контракт с «Локомотивом». Футболист не поехал на предсезонный тренировочный сбор вместе с «Шальке», а клуб ведёт переговоры о его переходе.

Напомним, Хёведес выступает за «Шальке» с 2007 года. В составе команды он стал вице-чемпионом Германии, а также и победителем Кубка и Суперкубка Германии. В сезоне 2017/18 защитник играл за «Ювентус», но из-за травм провёл лишь три матча.

В составе сборной Германии Хёведес стал чемпионом мира в 2014 году. На чемпионат мира 2018 года в России он не был включен в заявку команды из-за травмы.