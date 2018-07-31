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Головин не сыграет за «Монако» в матче за Суперкубок Франции

Спорт

Головин начнёт тренировки с новой командой в конце текущей недели

Монако, 31 июля 2018, 11:40 — REGNUM  Полузащитник «Монако» Александр Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как отметил вице-президент «Монако» Вадим Васильев, Головин начнёт тренировки с новой командой в конце текущей недели.

Напомним, игра за Суперкубок Франции пройдёт 4 августа в китайском Шэньчжэне. В матче встретятся чемпион Франции сезона 2017/18 «ПСЖ» и обладатель Кубка страны «Монако».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, полузащитник сборной России Александр Головин перешёл из московского ЦСКА в «Монако».

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