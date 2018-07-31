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Двукратный олимпийский чемпион Игинла объявил о завершении карьеры

Спорт

На его счету 1554 матча и 1300 очков в регулярном чемпионате НХЛ

Калгари, Канада, 31 июля 2018, 09:35 — REGNUM  Канадский хоккеист Джером Игинла объявил о завершении игровой карьеры. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

41-летний Игинла с 1995 по 2013 год выступал за «Калгари Флэймз». Также он играл за «Питтсбург Пингвинз», «Колорадо Эвеланш», «Бостон Брюинз» и «Лос-Анджелес Кингз».

За свою карьеру он сыграл в 1554 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 81 встрече плей-офф. На его счету 1300 очков (625 шайб + 675 передач) в регулярном чемпионате и 68 очков (37+31) в плей-офф.

В составе сборной Канады Игинла стал двукратным олимпийским чемпионом (2002, 2010), а также чемпионом мира (1997).

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