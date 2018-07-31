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Экс-защитник «Спартака» может перейти из «МЮ» в «Эвертон»

Спорт

«Эвертон» готов заплатить за Рохо £30 млн

Манчестер, Великобритания, 31 июля 2018, 08:56 — REGNUM  Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Маркос Рохо может перейти в «Эвертон». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, «Эвертон» готов заплатить за футболиста £30 млн. Новый наставник «Эвертона» Марку Силва хорошо знаком с аргентинцем по работе в «Спортинге».

Напомним, Рохо выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. В сезоне 2017/18 он провёл за манкунианцев 12 матчей. Ранее Рохо выступал в составе лиссабонского «Спортинга» и московского «Спартака».

В составе сборной Аргентины Рохо выступал на чемпионате мира по футболу в России. Он провёл четыре матча и забил один гол.

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