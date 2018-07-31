ЦСКА и Эрнандес не могут договориться по срокам контракта

Москва, , 08:35 — REGNUM Московский ЦСКА и уругвайский нападающий Абель Эрнандес не могут договориться по срокам контракта. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации издания, футболист и клуб не могут договориться из-за того, что Эрнандес хочет подписать с ЦСКА контракт сроком на 4−5 лет, а ЦСКА готов заключить соглашение с форвардом только на три года.

Кроме того, есть ещё один нерешённый вопрос, а именно размер подписного бонуса.

Напомним, о планах ЦСКА подписать Эрнандеса стало известно 25 июля. Тогда футболист прилетел в Москву и объявил, что скоро будут важные новости. С тех пор никаких заявлений сделано не было.

Телекомментатор Нобель Арустамян сообщал, что Эрнандес не смог пройти первый медосмотр в клубе. При этом, по его словам, футболист хочет очень большую зарплату, однако из-за большого количества травм руководство ЦСКА не хочет подписывать с ним контракт на длительный срок.

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Эрнандес выступал в составе «Халл Сити» с 2014 года. За это время он сыграл 99 матчей и забил 36 голов. Ранее он играл за итальянский «Палермо».