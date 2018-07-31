Хоккейный клуб СКА впервые за пять лет ушёл в убыток

Санкт-Петербург, , 08:17 — REGNUM Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга впервые за пять лет ушёл в убыток. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные СПАРК.

В 2017 году общая выручка клуба составила 7,7 млрд рублей. При этом чистый убыток достиг 1 млрд рублей.

Отмечается, что в 2016 году СКА продемонстрировал рекордную для себя чистую прибыль в размере 846,6 млн рублей.

Напомним, в сезоне 2017/18 СКА занял первое место в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и дошел до финала Западной конференции КХЛ, где проиграл московскому ЦСКА (2:4).

Читайте также: Олег Знарок покинул пост главного тренера СКА