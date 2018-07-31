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Хоккейный клуб СКА впервые за пять лет ушёл в убыток

Спорт

Чистый убыток клуба в 2017 году достиг 1 млрд рублей

Санкт-Петербург, 31 июля 2018, 08:17 — REGNUM  Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга впервые за пять лет ушёл в убыток. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные СПАРК.

В 2017 году общая выручка клуба составила 7,7 млрд рублей. При этом чистый убыток достиг 1 млрд рублей.

Отмечается, что в 2016 году СКА продемонстрировал рекордную для себя чистую прибыль в размере 846,6 млн рублей.

Напомним, в сезоне 2017/18 СКА занял первое место в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и дошел до финала Западной конференции КХЛ, где проиграл московскому ЦСКА (2:4).

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