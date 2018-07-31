Теннисистка Кузнецова вышла во второй круг турнира в Вашингтоне

Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла американку Кристи Эрим Анн и вышла во второй круг турнира в Вашингтоне. Встреча, продолжавшаяся 1 час 19 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Кузнецова шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 19 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса и семь ошибок на подаче.

Во втором круге турнира Кузнецова сыграет с победительницей матча между действующей чемпионкой турнира Екатериной Макаровой и румынкой Аной Богдан.

Отметим, что турнир в Вашингтоне проходит с 30 июля по 5 августа.

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