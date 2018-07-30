В Ростове-на-Дону ушла из жизни чемпионка мира по гандболу

Ростов-на-Дону, , 22:56 — REGNUM В Ростове-на-Дону после тяжёлой болезни ушла из жизни воспитанница донской школы гандбола, игрок сборной России Елена Паршкова. Как уточнили в пресс-службе гандбольного клуба «Ростов-Дон», спортсменка выступала за «Ростсельмаш» и «Источник», тольяттинскую «Ладу», в составе сборной России в Италии в 2001 году Паршкова стала чемпионкой мира, передаёт ИА REGNUM.

На лечение, которое возможно было провести только за рубежом, бывшей гандболистке требовалась крупная сумма денег. Их пытались собрать всем миром. Соратники Паршковой из числа ветеранов «Лады» организовали акцию под названием «Добру быть!», целью которой был сбор средств для спортсменки.

«В июне в Тольятти состоялся благотворительный матч в поддержку Елены Паршковой, в котором приняли участие олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро Татьяна Ерохина, Ирина Близнова, Екатерина Маренникова и другие известные гандболистки», — говорится в сообщении.

Администрация, тренерский штаб и игроки «Ростов-Дона» скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким титулованной спортсменки.