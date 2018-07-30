«Локомотив» не смог пройти «автобус» «Уфы»

Москва, 30 июля 2018, 19:56 — REGNUM 30 июля в 18:00 по московскому времени на стадионе «Нефтяник» между коллективами «Уфа» и «Локомотив» был разыгран матч 1-го тура Российской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.
Статистика матча («Уфа"/"Локомотив»)
Удары 6/7
Удары в створ 4/3
Владение 48%/52%
Фолы 16/7
Набрав 1 очко, «Уфа» поднялась на 7-е место. «Локомотив» с тем же количеством очков идет двумя позициями ниже.
Составы на матч:
«Уфа»: Беленов, Аликин, Йокич, Тумасян, Неделчару, Сухов, Салатич, Пауревич, Обляков, Фатаи, Игбун.
«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Фернандеш, Баринов, Фарфан, Денисов, Ал. Миранчук, Эдер.
Главный арбитр матча: Михаил Вилков.
Предупреждения: Неделчару — 54, Игбун — 77, Салатич — 81.