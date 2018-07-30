«Локомотив» не смог пройти «автобус» «Уфы»

Москва, , 19:56 — REGNUM 30 июля в 18:00 по московскому времени на стадионе «Нефтяник» между коллективами «Уфа» и «Локомотив» был разыгран матч 1-го тура Российской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Статистика матча («Уфа"/"Локомотив»)

Удары 6/7

Удары в створ 4/3

Владение 48%/52%

Фолы 16/7

Набрав 1 очко, «Уфа» поднялась на 7-е место. «Локомотив» с тем же количеством очков идет двумя позициями ниже.

Составы на матч:

«Уфа»: Беленов, Аликин, Йокич, Тумасян, Неделчару, Сухов, Салатич, Пауревич, Обляков, Фатаи, Игбун.

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Фернандеш, Баринов, Фарфан, Денисов, Ал. Миранчук, Эдер.

Главный арбитр матча: Михаил Вилков.

Предупреждения: Неделчару — 54, Игбун — 77, Салатич — 81.