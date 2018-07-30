«Атлетико» упустил ничью с ПСЖ в конце матча

Париж, , 16:39 — REGNUM 30 июля на «Национальном стадионе» был разыгран матч товарищеского Международного кубка чемпионов между коллективами «Пари Сен-Жермен» и «Атлетико» (Мадрид). Противостояние завершилось минимальной победой французского клуба со счетом 3:2.

Первый гол на 32-й минуте забил 20-летний французский форвард Кристофер Нкунку — 1:0. На 71-й минуте Мусса Диаби удвоил преимущество, замкнув передачу Тимоти Веа — 2:0. Через 4 минуты Виктор Моллехо вернул «матрасников» в игру — 2:1. В конце матча Антонио Бернеде срезал мяч в свои ворота — 2:2. На 90+2-й минуте Вирджилиу Постолачи вновь вывел номинальных хозяев вперед — 3:2.

Статистика матча («Пари Сен-Жермен» / «Атлетико»)

Удары 21/14

Удары в створ 7/8

Владение 59%/41%

Фолы 17/10

Набрав 3 очка «Пари Сен-Жермен» поднялся на 9-ю строчку в турнирной таблице. «Атлетико» с 2-мя очками занял 12-ю позицию.

Составы на матч:

ПСЖ: Трапп, Верратти, Ди Мария, Ло Чельсо, Диарра, Курзава, Нкунку, Рабио, Риман, Нсоки, Дагба.

«Атлетико»: Адан, Партей, Корреа, Эрнандес, Вьетто, Хуанфран, Гамейро, Олабе, Мойя, Монтеро, Карро.

Главный арбитр матча: Мухаммад Жанари.

Предупреждения: Сиссако — 74.

Голы: Нкунку 32 — 1:0, Диаби 71 — 2:0, Моллехо 75 — 2:1, Бернеде (авг) 86 — 2:2, Постолачи 90+2 — 3:2.