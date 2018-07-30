РПЛ назвала список резервных стадионов на сезон 2018/19

Москва, , 15:37 — REGNUM Российская премьер-лига (РПЛ) определила список стадионов, которые будут резервными лиги в сезоне 2018/19. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

В качестве резервных определены стадионы «Фишт» (Сочи), «Нефтяник» (Уфа), «Уралмаш» (Екатеринбург) и «Арена Химки».

Эти стадионы будут резервными для всех клубов. На них будут проводиться матчи в том случае, если домашняя команда по каким-либо причинам не сможет принять матч на домашней арене.

Отметим, что «Арена Химки» и «Нефтяник» являются домашними стадионами для московского «Динамо» и «Уфы».

Напомним, в 2014 году на стадионе «Фишт» в Сочи проходили церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр, а в 2018 году арена принимала матчи чемпионата мира по футболу.

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